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Нижегородская правда

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В Дзержинске состоялся поэтический вечер с участием артистов

В Дзержинске состоялся поэтический вечер с участием артистов

25 февраля в Дзержинске на площадке библиотеки им. Ю. Гагарина в поэтическом вечере, который впервые стал частью программы мероприятий II Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест», приняли участие десять актеров театра и кино.

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