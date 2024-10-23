Доллары нового образца разобрали в банках жители Новосибирска

На отсутствие новых долларов США в крупнейших банках столицы Сибири пожаловались горожане. В большинстве банков новых купюр нет совсем, и лишь в одном можно приобрести новые купюры – всего четыре стодолларовых экземпляра.
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