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Вечерний Новосибирск

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Доллары нового образца разобрали в банках жители Новосибирска

Доллары нового образца разобрали в банках жители Новосибирска

На отсутствие новых долларов США в крупнейших банках столицы Сибири пожаловались горожане. В большинстве банков новых купюр нет совсем, и лишь в одном можно приобрести новые купюры – всего четыре стодолларовых экземпляра.

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