Gold Holds Firm as US Dollar Momentum Starts to Fade Gold Futures COMEX_DL:GC1! StoneXTrading Gold has retraced for a fourth week, with a small bullish hammer respecting the 50-week EMA and weekly VOPC showing demand around 4300.
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