У обвиняемого по делу о фейках врача забрали российский паспорт для проверки

В Москве у врача-педиатра Надежды Буяновой, которую обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) и возбудили в отношении нее уголовное дело, забрали российский паспорт для проверки на подлинность.
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