Тюкавин прокомментировал слухи о переходе в «Зенит»

Константин Тюкавин рассказал, откуда появились слухи о его возможном переходе в «Зенит». Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, откуда взялись слухи о его возможном переходе в «Зенит».
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