Начало весны ознаменовалось потерей связи в Балтийском регионе, на что жаловались жители нескольких стран.
"Отрубило" пол Польши, а латыши отделались легким испугом. В учения НАТО вмешался "фонящий" Калининград?
Комментарии
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Natalija Osminina
Да это уже не в первый раз. В середине января Калининград протестировал установку РЭБ, заглушив GPS Польши, в результате чего почти пол Польши и Сувалкский коридор остались без связи. О чем возмущенно написали польские СМИ. Часть Литвы тоже задело. Сейчас Россия тестирует и вносит поправки в свои установки (вторую разместили на военной базе под Кингисеппом - для Эстонии с Финляндией) для целенаправленного действия.
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3 час.
МБ
Максим Буров
Пусть покупают наши приемники от ГЛОНАСС- "Иван Сусанин". :)
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1 час.
НН
Надежда Никитина
Наши молодцы. Россия вперед.
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29 мин.
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