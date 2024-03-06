"Отрубило" пол Польши, а латыши отделались легким испугом. В учения НАТО вмешался "фонящий" Калининград?

Natalija Osminina

Да это уже не в первый раз. В середине января Калининград протестировал установку РЭБ, заглушив GPS Польши, в результате чего почти пол Польши и Сувалкский коридор остались без связи. О чем возмущенно написали польские СМИ. Часть Литвы тоже задело. Сейчас Россия тестирует и вносит поправки в свои установки (вторую разместили на военной базе под Кингисеппом - для Эстонии с Финляндией) для целенаправленного действия.