Два человека погибли в ДТП в Свердловской области Место смертельного ДТП в Свердловской области. Обложка © Telegram / ГИБДД Свердловской области Два человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей под Екатеринбургом, сообщили в пресс-службе свердловского главка ГИБДД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии