Два человека погибли в ДТП в Свердловской области Место смертельного ДТП в Свердловской области. Обложка © Telegram / ГИБДД Свердловской области Два человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей под Екатеринбургом, сообщили в пресс-службе свердловского главка ГИБДД.