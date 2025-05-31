Расчет БПЛА «Молния» уничтожил артиллерию ВСУ на южнодонецком направлении

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Молния» группировки войск «Восток» уничтожил артиллерийское орудие Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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