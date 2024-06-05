«Бедные Аня и Майкл», — почему Заворотнюк пожалела своих детей перед уходом

Груз знаменитости — это большая ответственность, которая ложится на плечи актеров. И если звезды сами выбирают для себя такую жизнь, то их члены семьи лишь вынуждены подчиняться этой знаменитости и мириться с ней.
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