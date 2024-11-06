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В правительстве Челябинской области официально создали четыре новых министерства

В правительстве Челябинской области официально создали четыре новых министерства

Южноуральский губернатор офоициально создали новые министерства. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер подписал постановления о создании четырех структур.

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