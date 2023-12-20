СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир ATLBY
    Вот это накал возможностей! А то мутные уроды зашевелились - алюминиевый король, видите-ли, подал заявочку на кандида...Самая страшная ре...
  • Александр Денисов
    Великий писатель, глыба! Читаешь его произведения, а видишь людей мелькающих в экране телевизора. Это все про них и п...«Господа ташкентцы»
  • Елена
    Ничего не меняется.... 😔«Господа ташкентцы»

«Господа ташкентцы»

«Господа ташкентцы»

К 150-летию выхода в свет произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина Кто в России не знает писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-1889)? Его трудно не знать, потому что ряд произведений писателя входят в школьную программу по литературе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolia Vovchenko
Не в бровь,а в глаз...
Ответить
11 час.
Елена
Ничего не меняется.... 😔
Ответить
9 час.
Александр Денисов
Великий писатель, глыба! Читаешь его произведения, а видишь людей мелькающих в экране телевизора. Это все про них и про нас. Вот и сейчас у нас в Питере очередной такой &quot;бакинец туркестантский&quot;...
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх