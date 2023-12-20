К 150-летию выхода в свет произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина Кто в России не знает писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-1889)? Его трудно не знать, потому что ряд произведений писателя входят в школьную программу по литературе.
«Господа ташкентцы»
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Не в бровь,а в глаз...
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11 час.
Елена
Ничего не меняется.... 😔
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9 час.
Александр Денисов
Великий писатель, глыба! Читаешь его произведения, а видишь людей мелькающих в экране телевизора. Это все про них и про нас. Вот и сейчас у нас в Питере очередной такой "бакинец туркестантский"...
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7 час.
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