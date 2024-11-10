Офицеры группировки войск «Центр» проводят занятия по военно-политической работе с прибывшими военнослужащими в тыловом районе зоны СВО

По окончанию занятий с военнослужащими проводится ритуал вручения шеврона воинской части, а также зачитываются благодарственные письма, которые будут отправлены на имя глав субъектов для чествования лучших военнослужащих.
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