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Закон, порядок, государство

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Офицеры группировки войск «Центр» проводят занятия по военно-политической работе с прибывшими военнослужащими в тыловом районе зоны СВО

Офицеры группировки войск «Центр» проводят занятия по военно-политической работе с прибывшими военнослужащими в тыловом районе зоны СВО

По окончанию занятий с военнослужащими проводится ритуал вручения шеврона воинской части, а также зачитываются благодарственные письма, которые будут отправлены на имя глав субъектов для чествования лучших военнослужащих.

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