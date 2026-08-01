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Царьград

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Барнхаус удивляет: гости оценили комфорт и уединение в 5 звёзд

Барнхаус удивляет: гости оценили комфорт и уединение в 5 звёзд

Гостевой дом в стиле барнхауса, окруженный вековыми деревьями, предлагает баню, гриль-зону и гамаки. Здесь гости оценили бесконтактное заселение и уединение, доступ к игровой приставке и телевизору, присвоив месту высший рейтинг — 5.

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