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Политика как она есть

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Delfi: Британий и Франция ломают головы над миротворческой миссией

Delfi: Британий и Франция ломают головы над миротворческой миссией

Великобритания и Франция рассматривают различные варианты миротворческой миссии на Украине. Эту информацию подтвердили председатели Объединенного комитета начальников штабов обеих стран, адмирал Энтони Радакин и генерал Тьерри Биркар.

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