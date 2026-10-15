Резкая реакция Владимира Зеленского на решение Илона Маска ограничить работу спутниковой связи для украинских военных вызвала возмущение ирландского журналиста Чея Боуза.
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