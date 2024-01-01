Россию в 2024 году ждет нашествие саранчи

Полчища саранчи способны превратить в пустыню поля и сады, съедая всю растительность на своем пути. В регионах из-за огромных стай вредителей вводят режим чрезвычайной ситуации, а эксперты прогнозируют рост числа насекомых.
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