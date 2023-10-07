Лукашенко провёл телефонный разговор с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с президентом Владимиром Путиным наиболее актуальные вопросы и повестку на ближайшую перспективу, а также график предстоящих контактов, сообщили 7 октября агентство «БЕЛТА».
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