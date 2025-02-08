Названа причина смерти режиссера Дэвида Линча

У звезды остановилось сердце ДЭВИД ЛИНЧ globallookpress.com/Sergii Kharchenko В середине января фанатов легендарного сериала «Твин Пикс» потрясло шокирующее известие — из жизни ушел режиссер картины Дэвид Линч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии