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На пляже в Малайзии нашли тушу неизвестного существа

На пляже в Малайзии нашли тушу неизвестного существа

Море выбросило на пляж в Малайзии тушу неизвестного животного. Об этом сообщает ресурс Livescience. Разложившаяся туша неизвестного существа была обнаружена на берегу около города Лунду в малайзийском штате Саравак.

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