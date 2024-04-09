На пляже в Малайзии нашли тушу неизвестного существа

Море выбросило на пляж в Малайзии тушу неизвестного животного. Об этом сообщает ресурс Livescience. Разложившаяся туша неизвестного существа была обнаружена на берегу около города Лунду в малайзийском штате Саравак.
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