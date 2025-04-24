Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Русский рений. Сдвинулся с места проект по добыче на острове Итуруп

Русский рений. Сдвинулся с места проект по добыче на острове Итуруп

В России через два года начнётся добыча рения из паров вулкана Кудрявый на острове Итуруп. Это единственное в мире промышленное месторождение крайне редкого металла, без которого не поднимется в воздух ни один современный самолёт или ракета.

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