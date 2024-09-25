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«Челси» ведет переговоры с Qatar Airways о титульном спонсорстве. Название авиакомпании разместят на игровой форме (Sky Sports)

Как сообщает журналист Sky Sports Каве Солекол, лондонский клуб может разместить название компании на игровой форме, однако сделка еще не согласована.

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