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Новая эра Rainbow Six Siege, анонс Cthulhu Keeper, Kingdom Come: Deliverance 2 баг с раздеванием…

Новая эра Rainbow Six Siege, анонс Cthulhu Keeper, Kingdom Come: Deliverance 2 баг с раздеванием…

Анонсирована стратегия Cthulhu Keeper — коктейль из Dungeon Keeper и мифов Ктулху; Ubisoft готовит грандиозное нечто для Rainbow Six: Siege под названием Siege X; авторы The Blood of Dawnwalker рассказали об особенностях своих вампиров; ушёл из жизни художественный директор Half-Life 2 и Dishonored; разработчики .

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