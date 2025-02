Новая эра Rainbow Six Siege, анонс Cthulhu Keeper, Kingdom Come: Deliverance 2 баг с раздеванием…

Анонсирована стратегия Cthulhu Keeper — коктейль из Dungeon Keeper и мифов Ктулху; Ubisoft готовит грандиозное нечто для Rainbow Six: Siege под названием Siege X; авторы The Blood of Dawnwalker рассказали об особенностях своих вампиров; ушёл из жизни художественный директор Half-Life 2 и Dishonored; разработчики .