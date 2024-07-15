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Военное обозрение

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Почему горят леса в России

Почему горят леса в России

В Якутии с начала пожароопасного периода горело почти 1 млн га леса. Это площадь целой страны. Как обычно, списывают на аномальную жару, но дело в эффективности управления и аномальной алчности людей, которые растаскивают страну по разным Дубаям.

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