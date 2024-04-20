Кинокритики разгромили "Мятежную Луну 2" Зака Снайдера

Кинокритики разгромили фильм "Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы", который снял Зак Снайдер. Его рейтинг после публикации шести десятков отзывов на портала Rotten Tomatoes составил всего 16 процентов, а зрительский не превышал 45 процентов.