Кинокритики разгромили "Мятежную Луну 2" Зака Снайдера

Кинокритики разгромили фильм "Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы", который снял Зак Снайдер. Его рейтинг после публикации шести десятков отзывов на портала Rotten Tomatoes составил всего 16 процентов, а зрительский не превышал 45 процентов.
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