Горнолыжники из Подмосковья победили на турнире "Серия Pro"

Горнолыжники из Подмосковья Семен Ефимов и Александр Хорошилов взяли золото и серебро на соревнованиях "Серия Pro" в слаломных дисциплинах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
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