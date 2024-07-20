Экс-замминистра обороны Иванов просил суд отпустить его из-под стражи

Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов, которому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере, просил суд об избрании для него меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда о продлении ареста обвиняемому.