Экс-замминистра обороны Иванов просил суд отпустить его из-под стражи

Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов, которому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере, просил суд об избрании для него меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда о продлении ареста обвиняемому.
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