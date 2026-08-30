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Восемь криптопроектов потеряли до 99% стоимости, но продолжают развиваться

Восемь криптопроектов потеряли до 99% стоимости, но продолжают развиваться

Сильное падение токена не всегда означает смерть самого проекта. В 2026 году сразу несколько криптопроектов потеряли от 95% до 99% относительно исторических максимумов, однако их команды продолжают выпускать обновления и развивать инфраструктуру.

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