Reuters: в США усомнились в соблюдении Израилем международного права в Газе Ряд высокопоставленных чиновников США сообщили госсекретарю страны Энтони Блинкену, что не верят, что Израиль соблюдает международное право в секторе Газа при использовании американского оружия.
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