В Чувашии в межмуниципальном отделе МВД России «Алатырский» подвели итоги конкурса «Полиция на страже детства»

Мероприятие прошло в рамках Десятилетия детства. 4 июня в межмуниципальном отделе МВД России «Алатырский» подвели итоги конкурса «Полиция на страже детства», приуроченного Десятилетию детства.

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