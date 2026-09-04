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Татар-информ

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В Казани официально открылся кинофестиваль «Алтын минбар»

В Казани официально открылся кинофестиваль «Алтын минбар»

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ» В столице Татарстана, в театре имени Галиасгара Камала, состоялась церемония открытия кинофестиваля «Алтын минбар».

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