В ХМАО запустят портал с целевыми местами для студентов в вузах и колледжах

В ХМАО создадут единый информационный портал с перечнем востребованных в регионе специальностей, по которым студенты смогут получить целевое образование с гарантированной оплатой обучения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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