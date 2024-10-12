12 октября в Петрозаводске проверят правила перевозки детей в автомобилях

Автоинспекторы проверят соблюдение водителями правил дорожного движения, проведут с водителями разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.
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