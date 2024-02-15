Неудачная стрижка сделала собаку популярной в сети

Правильно подобранная причёска преображает не только людей, но и животных. К сожалению, иногда бывает так , что у хозяина слишком безумная фантазия или у парикмахера руки растут из того места, на котором он сидит.
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