Трамп допустил передачу Киеву лицензии на устаревшую версию ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киеву могут передать лицензии на менее продвинутую версию системы Patriot.
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