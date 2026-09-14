Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп допустил передачу Киеву лицензии на устаревшую версию ЗРК Patriot

Трамп допустил передачу Киеву лицензии на устаревшую версию ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киеву могут передать лицензии на менее продвинутую версию системы Patriot.

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