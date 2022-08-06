Зинченко начал в «Арсенале» с голевого паса, «Бавария» установила рекорд Бундеслиги, в Сан-Хосе стал возможен русский финал

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. В матче открытия АПЛ «Арсенал» добился победы с помощью украинского новичка Очередной чемпионат Английской премьер-лиги стартовал в пятницу в Лондоне поединком двух столичных команд.