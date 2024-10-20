Пленный Долматов: Боевики ВСУ под Угледаром убивали взятых в плен бойцов РФ

Пленный командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Украины Александр Долматов в беседе с изданием ТАСС рассказал, что ВСУ на угледарском направлении убивали сдавшихся в плен бойцов Вооруженных сил Российской Федерации.
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