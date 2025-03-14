❗️В Симферополе возложили цветы к памятнику Народного ополчения В церемонии приняли участие Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
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❗️В Симферополе возложили цветы к памятнику Народного ополчения В церемонии приняли участие Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.