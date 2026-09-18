Лантратова призвала противостоять сообща западной политике двойных стандартов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Правозащитникам разных стран нужно объединяться, чтобы противопоставить объективную правозащиту западной политике двойных стандартов.
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