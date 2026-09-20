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Динә һәм Рафаэль Латыйповлар: Бу сайлаулар дөньяларга уңыш алып килсен

Динә һәм Рафаэль Латыйповлар: Бу сайлаулар дөньяларга уңыш алып килсен

ТНВ телеканалында узучы теле-радиомарафон кысаларында «Болгар» радиосы студиясенә танылган җырчылар Динә һәм Рафаэль Латыйповлар килгән, дип яза «Интертат» хәбәрчесе Рузилә Мөхәммәтова.

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