Динә һәм Рафаэль Латыйповлар: Бу сайлаулар дөньяларга уңыш алып килсен

ТНВ телеканалында узучы теле-радиомарафон кысаларында «Болгар» радиосы студиясенә танылган җырчылар Динә һәм Рафаэль Латыйповлар килгән, дип яза «Интертат» хәбәрчесе Рузилә Мөхәммәтова.
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