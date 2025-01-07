Не стала молчать: Ковальчук честно рассказала, что думает о матери Харламова

Выяснились подробности знакомства избранницы шоумена со свекровью. Гарик Харламов с Катериной Ковальчук и мамой Натальей Социальные сетиМать Гарика Харламова в канун Рождества поделилась редким откровением о первой встрече с будущей невесткой — Катериной Ковальчук.
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