Еда взлетит в цене до 50% из-за надвигающегося экстремального «Эль-Ниньо» в Азии и Южной Америке — учёные.
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Еда взлетит в цене до 50% из-за надвигающегося экстремального «Эль-Ниньо» в Азии и Южной Америке — учёные.
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