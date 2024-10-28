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Der8auer поделился советом по безопасному скальпированию процессоров Arrow Lake Изв...

Der8auer поделился советом по безопасному скальпированию процессоров Arrow Lake Изв...

Der8auer поделился советом по безопасному скальпированию процессоров Arrow LakeИзвестный оверклокер и YouTube-блогер Der8auer (Роман Хартунг) поделился методом безопасного снятия крышки с недавно выпущенных процессоров Intel Core Ultra 200S (Arrow Lake), порекомендовав нагреть чип до 165 °C, но не выше, чтобы не повредить SMD-компоненты.

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