Предприниматель из Челябинской области сколотил бригаду из нелегальных мигрантов

Другой бизнесмен нанял повара, у которого были не в порядке документы.В Челябинской области сотрудники управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России вышли на предприятие, которое занималось монтажными работами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии