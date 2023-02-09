Названа самая популярная среди петербуржцев вакансия за 2022 год

Зарабатывать на этой должности специалист может от 70 тысяч рублей ежемесячно. Самой популярной вакансией в Петербурге в 2022 году оказалась должность оператора дистанционной обработки данных с зарплатой до 70 тысяч рублей на руки каждый месяц.