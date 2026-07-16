Песков: переживаемые экономикой РФ трудности не носят критического характера

Трудности, которые переживает российская экономика, не носят критического характера. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, удовлетворен ли Владимир Путин действиями Банка России.
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