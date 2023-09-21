Медвежий угол

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Кто ответит за русских миротворцев

Кто ответит за русских миротворцев

В Карабахе убиты российские миротворцы Пятеро российских миротворцев, передвигавшихся на автомобиле УАЗ Патриот, погибли в районе села Джанятаг (Чанкатах) Мардакертского (Мартакертского) района Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Правильно говорите!!!
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2 час.
Добрый Кот
Зеркальная ответка? Не, не слышали. Путин утёрся извинениями от Алиева.
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46 мин.
Добрый Кот
&quot;Россия- руки прочь от Армении! Наша жопа для Америки&quot;.
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