В Карабахе убиты российские миротворцы Пятеро российских миротворцев, передвигавшихся на автомобиле УАЗ Патриот, погибли в районе села Джанятаг (Чанкатах) Мардакертского (Мартакертского) района Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
Кто ответит за русских миротворцев
Комментарии
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лл
лина любимцева
Правильно говорите!!!
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2 час.
Добрый Кот
Зеркальная ответка? Не, не слышали. Путин утёрся извинениями от Алиева.
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46 мин.
Добрый Кот
"Россия- руки прочь от Армении! Наша жопа для Америки".
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45 мин.
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