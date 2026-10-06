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Консервативная партия Британии предложила потратить 10 млрд фунтов на ПВО

Консервативная партия Британии предложила потратить 10 млрд фунтов на ПВО

Британская Консервативная партия представила проект создания национальной системы противовоздушной обороны Britannia Shield стоимостью около 10 миллиардов фунтов.

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