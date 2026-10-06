Консервативная партия Британии предложила потратить 10 млрд фунтов на ПВО

Британская Консервативная партия представила проект создания национальной системы противовоздушной обороны Britannia Shield стоимостью около 10 миллиардов фунтов.
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