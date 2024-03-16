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  • лина каюмова (Хорошая)
    Если бы да кабы....одно бла-бла-бла....,давно надо показательно наказывать,чтоб другим неповадно было.Медведев пригрози...
  • Лариса Фомичева
    Вот уж точно-собака лает,ветер носит.Посмотрите на глобусе-где эта Британия.Ещё не всякий и найдёт.А зато вони-как от...Захарова: вопрос ...
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Спикер МИД Захарова: технологичность нынешних выборов президента России поражает

Спикер МИД Захарова: технологичность нынешних выборов президента России поражает

Технологичность нынешних выборов главы Российской Федерации поражает. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова.

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