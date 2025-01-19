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Парламентская газета

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Наказание за демонстрацию нацистской символики станет жестче

Наказание за демонстрацию нацистской символики станет жестче

Сейчас за публичный показ или пропаганду символов и атрибутов нацистов граждан оштрафуют на сумму от одной до двух тысяч рублей и конфискуют предмет нарушения.

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Комментарии
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Taurus Zmei
Всё это т.н. &quot;хвосты&quot;, начинать надо с наказания за очернение и клевету на историю СССР, а не идти на поводу конъюнктурщиков
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10 час.
LD
Leon Dan
Создайте методичку, что считать нацистским символом. И разошлите следственным органам. А то до абсурда порой доходит.
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2 час.

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