Сейчас за публичный показ или пропаганду символов и атрибутов нацистов граждан оштрафуют на сумму от одной до двух тысяч рублей и конфискуют предмет нарушения.
Наказание за демонстрацию нацистской символики станет жестче
Комментарии
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Taurus Zmei
Всё это т.н. "хвосты", начинать надо с наказания за очернение и клевету на историю СССР, а не идти на поводу конъюнктурщиков
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10 час.
LD
Leon Dan
Создайте методичку, что считать нацистским символом. И разошлите следственным органам. А то до абсурда порой доходит.
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2 час.
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