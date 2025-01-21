Посол РФ в Индонезии: БРИКС не берет во внимание угрозы Трампа ввести пошлины

БРИКС (входят Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Эфиопия, Южно-Африканская Республика) не принимает во внимание угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести в отношении стран объединения торговые пошлины на уровне 100%, заявил в интервью газете заявил заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов.